Стало відомо, хто з оточення Кличка може бути замішаний у схемах у мерії Києва

Кількість кримінальних справ і сюжетів про корупцію в київській владі за час перебування Віталія Кличка на посаді мера істотно зросла. Тільки у 2021 році пройшло кілька десятків обшуків на комунальних підприємствах міста і в різних департаментах мерії.

Про це йдеться в статті " Темні часи. Як Київ деградує при Кличку і причому тут його оточення ".

Захист Кличка за всіма цими звинуваченнями будується на тому, що якщо якісь корупційні дії й мають місце, то особисто він ні до чого не причетний. Однак в оточенні мера є різні токсичні персонажі, що вказують на зворотне.

Наприклад, довгий час одним з ключових персонажів в оточенні Кличка вважався забудовник і за сумісництвом депутат від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар. Сам факт того, що в місті з очевидними проблемами з хаотичною забудовою "сірим кардиналом" є якраз забудовник - вже парадокс, йдеться в статті.

Ключовим же соратником Кличка вважається його кум, екс-нардеп, голова виконкому партії УДАР Артур Палатний. Про особливості його біографії, особливо в період бурхливих 90-х, є чимало інформації у відкритих джерелах.

Не менш цікава і нинішня роль Палатного при мерії. Йому приписують вплив майже на всі процеси, що відбуваються в місті: від кадрової політики до реконструкції масштабних об'єктів і ринку ритуальних послуг.

Один з аспектів бурхливої діяльності правої руки мера, яким зацікавилися правоохоронці - кришування нелегальної торгівлі в київських підземних переходах. Мова про більш ніж 200 точках, що здаються в нелегальну оренду. За повідомленням київської прокуратури, її організатори щомісяця заробляли на цьому від 5 до 7 мільйонів гривень.

Прізвище лобіста і "кришевателя" цієї схеми, у якого при обшуку вилучили 250 тисяч доларів, в прокуратурі не назвали, але за непрямими ознаками ("депутат 7 і 8 скликань ради") відразу зрозуміло, що мова йшла саме про Палатний. Тим більше, він і сам тоді розповів, що у нього вдома пройшов обшук.