ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, хто з оточення Кличка може бути замішаний у схемах у мерії Києва

Новость на русском →
Четвер 01 вересня 2022 12:00
Стало відомо, хто з оточення Кличка може бути замішаний у схемах у мерії Києва Фото: Артур Палатний і Вадим Столар (колаж РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Кількість кримінальних справ і сюжетів про корупцію в київській владі за час перебування Віталія Кличка на посаді мера істотно зросла. Тільки у 2021 році пройшло кілька десятків обшуків на комунальних підприємствах міста і в різних департаментах мерії.

Про це йдеться в статті "Темні часи. Як Київ деградує при Кличку і причому тут його оточення".

Захист Кличка за всіма цими звинуваченнями будується на тому, що якщо якісь корупційні дії й мають місце, то особисто він ні до чого не причетний. Однак в оточенні мера є різні токсичні персонажі, що вказують на зворотне.

Наприклад, довгий час одним з ключових персонажів в оточенні Кличка вважався забудовник і за сумісництвом депутат від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар. Сам факт того, що в місті з очевидними проблемами з хаотичною забудовою "сірим кардиналом" є якраз забудовник - вже парадокс, йдеться в статті.

Ключовим же соратником Кличка вважається його кум, екс-нардеп, голова виконкому партії УДАР Артур Палатний. Про особливості його біографії, особливо в період бурхливих 90-х, є чимало інформації у відкритих джерелах.

Не менш цікава і нинішня роль Палатного при мерії. Йому приписують вплив майже на всі процеси, що відбуваються в місті: від кадрової політики до реконструкції масштабних об'єктів і ринку ритуальних послуг.

Один з аспектів бурхливої діяльності правої руки мера, яким зацікавилися правоохоронці - кришування нелегальної торгівлі в київських підземних переходах. Мова про більш ніж 200 точках, що здаються в нелегальну оренду. За повідомленням київської прокуратури, її організатори щомісяця заробляли на цьому від 5 до 7 мільйонів гривень.

Прізвище лобіста і "кришевателя" цієї схеми, у якого при обшуку вилучили 250 тисяч доларів, в прокуратурі не назвали, але за непрямими ознаками ("депутат 7 і 8 скликань ради") відразу зрозуміло, що мова йшла саме про Палатний. Тим більше, він і сам тоді розповів, що у нього вдома пройшов обшук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна називало ключову проблему Києва за час перебування Віталія Кличка на посаді мера.

Також стало відомо, будівництво яких інфраструктурних об'єктів у Києві забуксувало за Кличка.

Своєю чергою, згідно з проведеним восени минулого року опитуванням групи "Рейтинг", Київ посів сьоме з кінця місце серед облцентрів за індексом якості обслуговування та міських послуг.

А згідно з опитуванням центру "Імідж-контроль", оприлюдненого перед російським вторгненням, роботу Кличка на посаді оцінили в 5,2 бала за десятибальною шкалою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко Київ Артур Палатний коррупция инфраструктура
NEWS
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
Що буде з курсом долара восени: прогноз експерта
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму