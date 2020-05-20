Стало відомо ім'я можливого організатора вбивства Окуєвої

Підозрюваним в організації вбивства Аміни Окуєвої - добровольця і військового медика - є виходець із Чечні Салах Хумаїдов. Саме йому українське слідство оголосило підозру.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в поліції.

За словами джерела, підозрюваний вже оголошений в розшук.

"Салаху Хумаїдоваувчора заочно оголошено про підозру у вбивстві Окуєвої", - зазначив співрозмовник.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що слідство встановило організатора злочину і повідомило про підозру. Вирішується питання про оголошення його в міжнародний розшук, повідомлення вже направлено посольству Російської Федерації.

Нагадаємо, Окуєва була вбита в жовтні 2017 року в ході нападу в районі Глевахи Київської області, коли нападники розстріляли автомобіль, в якому вона перебувала з чоловіком Адамом Осмаєвим. Була похована в Дніпрі.

На сьогодні під вартою знаходяться виконавці вбивства Ігор Редькін та Олександр Кравченко. За даними слідства, Хумаїдов підшукував виконавців вбивства серед українців і забезпечив їх автомобілем. Слідчі відзначають, що ДНК Редькіна було виявлено на автоматі, з яким було скоєно напад.