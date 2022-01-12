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Стало відомо ім'я військового, який загинув вчора на Донбасі

Автор: Дмитрий Кузнецов

У вівторок, 11 січня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків смертельне поранення отримав український військовий. Від них помер старший солдат Віктор Кучеренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Баштанську районну державну адміністрацію.

"11 січня 2022 загинув старший солдат Кучеренко ВІКТОР ГЕННАДІЙОВИЧ, житель села Новолазарівка Казанківської селищної об'єднаної територіальної громади (Миколаївська область - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий загинув у районі селища Новотошківське Луганської області. У серпні 2022 році йому б виповнилося 29 років.

Кучеренко служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді Збройних Сил України. Брав участь в антитерористичній операції (АТО).

Нагадаємо, 10 січня бойовики двічі обстріляли позиції операції Об'єднаних сил. В результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.

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