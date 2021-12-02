Стало відомо ім'я військового, який загинув вчора на Донбасі від кулі снайпера

У середу, 1 грудня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий . Від кулі ворожого снайпера помер солдат Валерій Геровкін.

"1 грудня 2021 року на позиціях під Новотроїцьким був убитий солдат Геровкін Валерій Євгенович", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий перебував на спостережному посту і загинув від кулі ворожого снайпера. Йому було 22 роки.

У вересні 2020 року Геровкін підписав контракт про проходження військової служби у Збройних силах України. Служив у 93-й ОМБ "Холодний Яр" близько року. Родом він з Краматорська.

Фото: на Донбасі загинув військовий Валерій Геровкін (facebook.com/93OMBr)