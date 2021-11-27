Стало відомо ім'я військового, який загинув вчора на Донбасі

У п'ятницю, 26 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув 29-річний старший солдат Алхаслі Алі Наіб. Він отримав несумісне з життям поранення в результаті снайперського вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення тимчасово виконуючого обов'язки голови Харківської ОДА Олександра Скакуна в Facebook.
"26 листопада на фронті від кулі снайпера загинув наш земляк. Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693 старший солдат Алхаслі Алі Наіб", - написав він.
Нагадаємо, за минулу добу, 26 листопада, бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті ворожих дій загинув військовий.