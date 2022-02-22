Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі

Сьогодні, 22 лютого, в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ). Ще один військовий отримав поранення, а п'ятеро - бойові травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС) і радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram .

Як повідомили в штабі ООС, окупанти 72 рази порушували режим припинення вогню. При цьому 53 рази противник використовував важкі озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню, артилерійські знаряддя калібру 122 міліметри і 82-х і 122-міліметрові міномети. Також бойовики застосовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

В результаті обстрілів один український військовий загинув, ще один був поранений. П'ять військовослужбовців отримали бойові травми.

За даними Антона Геращенка, ввечері 22 лютого під час обстрілу біля селища Новотроїцьке Волноваського району при ворожому обстрілі загинув військовослужбовець в/ч А-0536 ЗСУ Сливка.