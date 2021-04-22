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Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Четвер 22 квітня 2021 21:18
Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі Фото: на Донбасі 22 квітня загинув військовий з Волині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 22 квітня, на Донбасі загинув військовослужбовець з Волинської області. В результаті ворожого обстрілу загинув 39-річний військовий Олександр Луцик.

Про це повідомляє прес-служба Волинської обласної ради.

Військовий загинув при виконанні бойових завдань в результаті попадання протитанкової керованої ракети.

Олександр Луцик народився 18 травня 1982 року в селі Годомичі Колківської територіальної громади. Служив за контрактом оператором-розвідником протитанкового дивізіону в / ч А4267.

Нагадаємо, про загибель українського бійця повідомило сьогодні оперативно-тактичне угруповання "Північ". Військовослужбовець отримав смертельне кульове поранення під час ворожого обстрілу.

Раніше повідомлялося, що 22 квітня бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, окупанти застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Крім того, моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі повідомила, що бойовики розмістили реактивні системи залпового вогню "Град" з порушенням лінії відведення.

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