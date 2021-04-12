Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі

Сьогодні, 12 квітня, на Донбасі загинув військовослужбовець з села Черепківці, Чернівецької області. В наслідок ворожого обстрілу загинув 24-річний старший солдат Ярослав Карлійчук.

Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація на сторінці у Facebook .

"Поховають героя у рідному селі, дата похорону буде відома згодом. Чернівецька обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття сім’ї загиблого", - йдеться у повідомленні ОДА.

Нагадаємо, про загибель українського бійця повідомило сьогодні оперативно-тактичне угрупування "Північ". Військовослужбовець отримав смертельне кульове поранення під час ворожого обстрілу.

Додамо, 10 квітня на Донбасі загинув військовослужбовець з Харківської області. Військовий загинув під час ворожого обстрілу українських позицій недалеко від Золотого.

Крім того, вчора російсько-окупаційні сили 5 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Бойовики стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.