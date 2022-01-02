Стало відомо ім'я військового, який загинув на Донбасі напередодні Нового року

Напередодні Нового року, 31 грудня, внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий Богуславський Станіслав Андрійович. Він отримав поранення несумісне з життям.
Про це пише РБК-Україна з посиланням пресслужбу командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Чоловік служив у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
"Молодший сержант Богуславський С.А. був щирою, відкритою людиною, готовий завжди протягнути руку допомоги своїм побратимам, серед яких користувався повагою та авторитетом. Але ворог своїми підступними діями обірвав життя десантника, патріота, справжнього сина свого народу", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні і на початку Нового року бойовики на Донбасі тричі відкрили вогонь внаслідок якого загинув захисник України.