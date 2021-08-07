ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі

Новость на русском →
Донбас, Субота 07 серпня 2021 20:35
Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі Фото: стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 серпня в результаті вогню ворожого обстрілу на Донбасі загинув Ярослав Семеняка. Він був у лавах ЗСУ з червня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну державну адміністрацію.

"У зоні ООС загинув наш земляк - 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка. Молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня в результаті ворожого обстрілу в районі селища Піски", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Ярослав Семеняка був родом із Конотопського району Сумської області. Він служив за контрактом з червня 2020 року.

Нагадаємо, від початку доби, 7 серпня бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

Унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас бойовики преступления солдат ЗСУ
NEWS
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
DAILY
Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Локдаун "Дельта". Чому в Україні потрібна обов'язкова вакцинація