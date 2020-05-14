На Донеччині загинув заступник командира 81-ї десантно-штурмової бригади

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув майор Андрій Супріган. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий в Facebook.

Повідомляється, що 30-річний військовий був заступником командира 81-ї десантно-штурмової бригади. Він брав участь у бойових діях на Донбасі з початку російської агресії.

"В зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовий - заступник командира, майор Супріган Андрій Валерійович, 1990 року народження. Служив у 81 десантно-штурмовій бригаді. Лицар Ордена Богдана Хмельницького ll і lll ступеня. З початку російської агресії брав участь у бойових діях. Випускник Ліцею імені Героїв Крут та Академії Сухопутних військ", - написав Садовий.

Нагадаємо, в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі 13 травня загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Всього бойовики 9 разів обстрілювали позиції ООС.

Також РБК-Україна писало, що вчора представник адміністрації президента Росії Дмитро Козак провів переговори в Німеччині з представниками німецького уряду щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За підсумками Козак заявив, що ці переговори дадуть додатковий імпульс нормандскому формату. При цьому переговори пройшли без участі української сторони.