Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового

Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі українського військового, який загинув в результаті ворожого обстрілу 15 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Як повідомляється, загинув 24-річний старший солдат Кучкін Олексій Вікторович. Він був убитий в результаті обстрілу снайпера в напрямку населеного пункту Каштанові, отримавши вогнепальне поранення голови.

"Він був старшим стрільцем механізованого батальйону. Непоправне сталося на взводному опорному пункті: Олексій чергував, чекаючи ворога. І хоча він був у засобах захисту, підступний російський снайпер зробив свою підлу справу - влучив захиснику України в обличчя", - йдеться в повідомленні.

Олексія намагалися швидко евакуювати, доставивши в лікарню, однак ці старання були марними.

Зазначається, що Кучкін три роки служив у лавах Збройних сил України. Родом з Харківської області. Місяць тому одружився. Від першого шлюбу має сина.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 15 січня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли зафіксовані поблизу Печей, Василівки, Авдіївки, поруч з Невельським, а також біля Світлодарська та Новотошківського. Снайпер працював у районі Авдіївки.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі 12-річний отримав поранення в результаті вибуху невідомого предмета. Хлопця доставили в лікарню з осколковими пораненнями обличчя.