Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Старший матрос Степан Криль загинув в результаті обстерлов 16 жовтня

В результаті обстрілу бойовиків 16 жовтня на Донбасі загинув старший матрос Степан Криль. Про це повідомляє "36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського" Facebook.

Повідомляється, що Степан Криль був родом з Луганської області і з 2015 року перебував у збройних силах України.

"Вчора, близько 21.00, під час обстрілу противником позицій наших захисників, отримав несумісні з життям поранення старший матрос Криль Степан Валерійович", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 жовтня бойовики на Донбасі 30 разів обстрілювали позиції українських військових. В результаті обстрілу загинув один український військовий, ще один отримав поранення. При цьому використовувалися заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, зенітні установки, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Також РБК-Україна повідомляло, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зростає інтенсивність мінометних обстрілів. Зокрема, була здійснена фотофіксація обстрілу з мінометів в Авдіївці.