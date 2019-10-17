ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі українського військового

Новини » Надзвичайні події    17.10.2019 - 13:22
Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Старший матрос Степан Криль загинув в результаті обстерлов 16 жовтня

В результаті обстрілу бойовиків 16 жовтня на Донбасі загинув старший матрос Степан Криль. Про це повідомляє "36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського" Facebook.

Повідомляється, що Степан Криль був родом з Луганської області і з 2015 року перебував у збройних силах України.

"Вчора, близько 21.00, під час обстрілу противником позицій наших захисників, отримав несумісні з життям поранення старший матрос Криль Степан Валерійович", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 жовтня бойовики на Донбасі 30 разів обстрілювали позиції українських військових. В результаті обстрілу загинув один український військовий, ще один отримав поранення. При цьому використовувалися заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, зенітні установки, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Також РБК-Україна повідомляло, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зростає інтенсивність мінометних обстрілів. Зокрема, була здійснена фотофіксація обстрілу з мінометів в Авдіївці.

На Донбасі на міні підірвався український військовий Бойовика "ДНР" засудили до 10 років ув'язнення
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся