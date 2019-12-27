Стало відомо ім'я організатора терактів в Парижі і Брюселі

Фото: Уссама Атар (o3.llb.be)

Теракти сталися у 2015-2016 роках

Бельгієць Уссама Атар був головною людиною, який відповідав за підготовку терактів в Парижі та Брюсселі у 2015-2016 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Standart.

Як йдеться у звіті Міністерства юстиції Франції, Атар був відповідальним за терористичні атаки в Парижі (13 листопада 2015 року) і Брюсселі (22 березня 2016 року).

Слідчі стверджують, що протягом 2015 року десятки терористів ІДІЛ з Сирії повернулися в Бельгію поодинці або невеликими групами та сховалися в безпечних будинках, поки не настав час приймати заходи.

"Уссама Атар був людиною, який планував теракти ще бувши в Сирії. Атар очолював бригаду з 2014 року, яка планувала терористичні атаки в межах халіфату в ІДІЛ. Пізніше, як він заявляє, він отримав "відповідальність" за планування нападів за межами Іраку і Сирії, в тому числі в Європі", - йдеться в повідомленні.

Суд у справі теракту в Парижі відбудеться протягом 2021 року, але з терористів, які займалися підготовкою теракту 13 листопада, все ще живий тільки Салах Абдеслам. Усама Атар, як стверджується, був убитий у Сирії.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року у Парижі відбулася серія терористичних нападів, жертвами стали 130 загиблих і більш ніж 350 поранених, з них 99 перебували в критичному стані. При цьому жертвами стали, в основному молоді люди у віці 20-30 років. Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

В ході нападів перший вибух пролунав в барі біля найбільшого стадіону Франції "Стад де Франс" час товариського матчу між національними збірними Франції та Німеччини. Після цього в холі самого стадіону пролунали ще два вибухи, серед футбольних вболівальників постраждалих не виявилося.

Далі жертвами нападу на ресторан "Пті Камбодж" і бар "Ле Карійон" в 10-му окрузі Парижа стали щонайменше 26 осіб. Однак найкривавішим став напад на відвідувачів рок-концерту в залі "Батаклане", в результаті якого загинули 90 осіб.

В результаті терактів 22 березня 2016 року в бельгійській столиці загинула 31 людина, понад 250 були поранені.



