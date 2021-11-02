Стало відомо ім'я бійця, який загинув сьогодні на Донбасі

У вівторок, 2 листопада, на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий Сергій Єлісєєв. Він отримав несумісні з життям поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади - Закарпатського легіону.
"Він був чесним, відкритим і життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю в лавах Збройних сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина і син.",- йдеться в повідомленні.
Керівництво бригади і весь особовий склад висловив співчуття рідним загиблого бійця.
Нагадаємо, сьогодні в результаті ворожого обстрілу загинув військовий.