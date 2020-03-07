Стало відомо ім'я бійця, який загинув в результаті підриву БМП на Донбасі

Під час підриву бойової машини піхоти в районі операції Об'єднаних сил загинув командир механізованого взводу батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Збройних сил України лейтенант Дмитро Фірсов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 93-ї ОМБр в Facebook.

Як повідомили в "Холодному Яру", загиблому на початку січня виповнилося лише 40 років.

"Під час виконання бойового завдання віддав своє життя командир механізованого взводу батальйону лейтенант Дмитро Борисович Фірсов з позивним "Фірс". Він загинув від мінно-вибухової травми, не сумісні з життям. 5 січня йому виповнилося 40 років", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що дев'яносто третя бригада "Холодний Яр" в п'ятий раз за цю ротацію втрачає бійця.

Нагадаємо, 6 березня на Донбасі бойова машина піхоти підірвалася на невідомий вибуховий пристрій, в результаті чого один український військовий загинув, ще троє отримали поранення. Поранені були госпіталізовані до військово-медичних закладів.

Додамо, що 7 березня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовані втрати серед підрозділів українських військових.