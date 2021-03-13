Стало відоме ім'я бійця ООС, який загинув вчора на Донбасі

У п'ятницю, 12 березня, у Донецькій області загинув боєць ООС . Снайпер з лав російсько-окупаційних військ убив 30-річного військовослужбовця Олександра Пекура.

"Вчора в районі Мар'їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця-контрактника, жителя села Гурівщина - Пекура Олександра Валентиновича, 1990 року народження", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, вчора поблизу населеного пункту Мар'їнка збройні формування Російської Федерації у черговий раз зробили обстріл позицій українських військових. У результаті ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям.

Так, за даними звіту місії ОБСЄ, 12 березня бойовики на Донбасі продовжували порушувати режим припинення вогню. Таких порушень у Луганській і Донецькій області представники ОБСЄ нарахували 27.

Як писало РБК-Україна, за поточну добу, 13 березня, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. З української сторони обійшлося без бойових втрат.