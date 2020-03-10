Стало відомо ім'я бійця, який загинув в результаті обстрілів біля Пісок

Загиблим українським військовим виявився старший солдат Андрій Ведешин
У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 10 березня, поблизу села Піски на Донбасі під час евакуації з поля бою загинув боєць Андрій Ведешин. Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.
Як зазначається, старший солдат був родом з Вінницької області.
"Старший солдат Ведешин Андрій Олександрович загинув сьогодні близько 9:30 ранку в районі с. Піски Донецької області при евакуації з поля бою у гелікоптері (обставини уточнюються)", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, військовослужбовець Сухопутних військ Збройних сил України Андрій Ведешин був призваний Тульчинським РВК на військову службу за контрактом у травні 2017 року.
Нагадаємо, в результаті обстрілу на Донбасі загинув один і отримали поранення ще чотири українських військових. Боєць загинув в ході обстрілу позицій біля населеного пункту Піски. За даними штабу ООС, бойовики застосували на цій ділянці протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові і автоматичні станкові гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.
Пізніше у штабі ООС уточнили інформацію та повідомили, що під час обстрілу загинули двоє українських військових.