Стало відомо ім'я бійця, який загинув в результаті обстрілів біля Пісок

Ілюстративне фото (УНІАН)

Загиблим українським військовим виявився старший солдат Андрій Ведешин

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 10 березня, поблизу села Піски на Донбасі під час евакуації з поля бою загинув боєць Андрій Ведешин. Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

Як зазначається, старший солдат був родом з Вінницької області.

"Старший солдат Ведешин Андрій Олександрович загинув сьогодні близько 9:30 ранку в районі с. Піски Донецької області при евакуації з поля бою у гелікоптері (обставини уточнюються)", - йдеться у повідомленні.