Стало відомо, коли Байден затвердить допомогу Україні на 40 млрд доларів

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден підпише законопроєкт про виділення додаткової допомоги Україні в обсязі близько 40 млрд найближчим часом. Це має відбутися під час поїздки в Азію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

У публікації наголошується, що Палата представників Конгресу Сполучених Штатів затвердила ініціативу минулого тижня, а Сенат у четвер, 19 травня.

Голосування за законопроєкт закінчилося незабаром після того, як Байден відправився в закордонне турне, в рамках якого президент США відвідає Південну Корею і Японію.

За словами журналістки CNN Кейтлен Коллінз, документ "мають доставити Байдену в Азію на підпис, тому що сенат прийняв його вже після того, як він покинув Вашингтон".

Вона стверджує, що президент США планує підписати законопроєкт під час перебування в Південній Кореї, куди він прибуде в п'ятницю, в неділю він відправиться звідти до Японії.