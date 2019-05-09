Сталін, Бандера і медитація: як у Києві 9 травня пройшла акція "Безсмертний полк"

У Києві пройшла акція "Безсмертний полк" (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні 9 травня традиційно святкують перемогу над нацизмом у Другій світовій війні. В цей день у великих містах проходить акція "Безсмертний полк", яку кілька років тому придумали і популяризували в Росії. На відміну від звичайних громадян, які без привертання до себе уваги згадують загиблих членів сім'ї і приносять квіти до пам'ятників полеглим воїнам, учасники маршів несуть портрети бійців Червоної армії і співають радянські пісні. Серед них трапляються й відверто проросійські персонажі, яким протистоять націоналісти. Як "Безсмертний полк" у четвер пройшов у Києві – в репортажі РБК-Україна.

Біля метро "Арсенальна" вранці 9 травня жваво йшла торгівля квітами. В асортименті у продавців були гвоздики, тюльпани та бузок. Квіти явно користувалися попитом, тоді як символ пам'яті про загиблих у Другій світовій – значки з червоними маками - ті, хто зібралися біля Арсенальної площі, неохоче купували.



Деякі з них намагалися пройти на периметр проведення пам'ятної акції із забороненою символікою. З людьми в одязі в кольорах георгіївської стрічки поліція проводила профілактичні бесіди. Особливо наполегливих і агресивних затримували для складення адміністративних протоколів.



Молода жінка прийшла на марш з маленькою дитиною, надівши їй на голову пілотку з червоною зіркою і георгіївською стрічкою. У відповідь на зауваження вона почала обурюватися:



– Не можна заборонити пам'ять. Не збираюся виконувати ці закони! – сказала жінка, але пілотку все ж заховала.



Традиційно на "Безсмертний полк" серед основної маси приходить і невелика кількість громадян з відверто проросійськими поглядами. Але більшість присутніх на їх поодинокі вигуки уваги не звертає, намагаючись дистанціюватися від можливих провокацій.



Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Оркестр час від часу починав грати радянську військову музику, на що натовп відповідав криками "Уррраааа!" і "Спасибі діду за перемогу!". Зранку тут збиралися охочі пройти маршем "Безсмертного полку" до меморіалу Вічної слави. Формат акції передбачає, що учасники акції приносять з собою портрети загиблих на війні родичів.



На марші було чимало тих, хто прийшов "потролити" учасників "Безсмертного полку". Одному з них порвали портрет Рональда Рейгана з написом "Спасибі дідові за перемогу". Актрисі Саші Грей, яка прославилася ролями у фільмах для дорослих, "пощастило більше". Її фото в пілотці і гімнастерці, підписане "Олександра Сірко. Вчителька, санітарка, герой кінохроніки", як здалося, ніхто не впізнав.



Зате навколо чоловіка, який розірвав плакат з Рейганом, одразу зібралися журналісти й поліція діалогу, діями якої учасник акції теж був незадоволений.

– До нас у вас якісь претензії? – запитав один з поліцейських.

– В 2014 році в Одесі фашисти спалили 50 осіб, де була міліція?! 50 осіб спалили...

– Ще раз: до співробітників поліції у вас якісь претензії? – перебив його поліцейський.

– Коли людей палили в Одесі, поліція нічого не робила. 50 чоловік! Фашисти спалили! – повторював чоловік. – Сюди прийшло багато фашистів, це не їхнє свято, бандерівці повинні відійти за клітку!

– А ви, – звернувся він до працівників ЗМІ, – працюєте на фашистські канали, які фінансує Держдеп.

Кореспондент РБК-Україна попросив його представитись.

– А ви як ставитеся до пам'ятників перемоги, до цього всього, яка у вас громадянська позиція? – запитав чоловік.

– Громадянську позицію я проявляю в кабінці для голосування, на акції я як журналіст.

– А я не поважаю ваш телеканал!

– Ми не телеканал, ми інформаційне агентство.

– І ваше інформаційне агентство я теж не поважаю! – відрізав чоловік і пішов до своїх товаришів.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Ближче до початку маршу до акції приєдналися політики, які не приховують свої проросійські погляди. Серед них виявилися народні депутати Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, Вадим Новинський та Євген Мураєв. Їх супроводжувала численна охорона. Раніше вранці за футболку в кольорах георгіївської стрічки була затримана Олена Бережна, мати загиблої кілька років тому Ірини Бережної, екс-депутата від Партії регіонів.

Ближче до 11 ранку на проїжджій частині зібралося кілька тисяч людей з квітами і портретами. Літніх людей, які за віком могли приймати участь у Другій світовій війні, серед них були одиниці. Проте багато учасників "Безсмертного полку" прийшли в радянській формі з орденами і медалями. В очікуванні початку маршу вони співали "Катюшу", "Десятий наш десантний батальйон", "День перемоги" і "Вставай, страна огромная".

Серед інших, на акцію прийшов ветеран Другої світової, танкіст Михайло Зайцев, якому незабаром повинно виповнитися 95 років. На його грудях - безліч медалей, зокрема "За взяття Берліна". Він розповів, що його онук зараз служить в ЗСУ та воює на Донбасі. Але, за словами Зайцева, зараз на Сході України відбувається "братська війна".

– По-вашому, хто її почав? – поцікавилися журналісти.

– Ех... Історія розсудить, – ухилився від прямої відповіді ветеран.

На шляху проходження маршу, схрестивши ноги, сиділа дівчина в помаранчевому комбінезоні із закритими очима. Незважаючи на спроби присутніх перервати її медитацію, вона жодного разу не ворухнулася. Хтось обурювався, що це провокація, правда, не зміг пояснити в чому саме вона полягає. Хтось намагався вивести дівчину з трансу, кричачи щось на вухо. Деякі кидали гроші їй у взуття і робили селфи.



– Психіатрична, – експертним тоном визначила причину такої поведінки дівчини жінка середніх років з портретом невідомого бійця.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Повз йшов чоловік з портативною колонкою і мікрофоном. Тремтячим голосом він виводив "Раскудрявый клен зеленый, лист резной". Натовп навколо екзальтовано кричав "Ура!" і розмахував букетами. У цій часом істеричный атмосфері дівчина в помаранчевому комбінезоні, навпаки, виглядала зразком адекватності і спокою. Пізніше з'ясувалося, що це перфоманс музикантки із тріо Panivalkova Даші Пугачової.



Біля площі Слави на "Безсмертний полк" чекали учасники контракції. У руках вони тримали портрети героїв фільму "Месники" і серіалу "Гра престолів". Через поліцейське оточення з плакатів між собою переглядалися бійці Червоної армії та воїни Семи королівств упереміш з супергероями. Присутні тут активісти переробили і гасла своїх опонентів: "Фашизм не проп'єш! Спасибі дідові за спробу! Локі воював!".

– Армія, мова, Танос! Валар моргуліс! Валар дохаеріс! Слава Таносу! Смерть ворогам! – лунало над площею.

– Армія Короля ночі наступає! – відреагували вони на появу голови колони "Безсмертного полку".

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Джерело в керівництві МВС повідомило РБК-Україна, що напередодні 9 травня поліція не тільки роз'яснювала учасникам акцій "Безсмертний полк", що за використання забороненої символіки їм буде загрожувати відповідальність перед законом, але і провела бесіди з правими активістами.

– Ми їм сказали: не працюйте на російську пропаганду. Побачите щось заборонене - без самодіяльності. Підійшли до співробітників поліції, показали їм порушника, далі поліція все сама зробить за законом, – сказав співрозмовник видання.

Як розповіли РБК-Україна у "Муніципальній варті Києва", яка була присутня на акції, учасники "Безсмертного полку" намагалися хитрувати з символікою.

– У багатьох на грудях ми бачили значок з написом "КПУ". Ми до них підходимо, вони починають розповідати "компартія – це наша історія", все в такому роді. Підводимо до них поліцію, а поліції вони кажуть, що це розшифровується як "комітет патріотів України", – сказав член "Варти". За його словами, більшість вилученої в учасників символіки – це георгіївські стрічки, хоча траплялися і портрети Сталіна.

Збоку від колони стояв співробітник поліції діалогу і уважно вивчав роздруківку зі списком забороненої символіки, на кшталт серпа-молота, георгіївської стрічки і т. д. Побачивши інтерес з боку журналістів, поліцейський негайно сховав шпаргалку і почав уважно вдивлятися в натовп, що проходив повз.

В цей час колона вже підійшла до Вічного вогню. За півтори години постамент біля обеліску вкрився метровим шаром квітів. Ті, хто чекав своєї черги підійти до пам'ятнику, здебільшого вели мирні бесіди і вітали один одного зі "святом перемоги". Проте іноді у натовпі лунали вигуки "Беркуту слава!" і "Генералісимусу Радянського союзу товаришу Сталіну! Урррраааааа!".

Біля могили Невідомого солдата зібралися націоналісти. У руках вони тримали державні та червоно-чорні прапори, скандуючи "Рашизм не пройде! Комуняку на гілляку!". Над ними було розтягнуто банер з портретами командирів УПА та загиблих у війні на Донбасі. До них з образами підходили учасники маршу. Поодинокі перепалки зупиняла поліція комунікації.



– Сьогодні перемога Радянського союзу над фашистською Німеччиною!, – кричав чоловік, потрясаючи букетом перед обличчям хлопця з червоно-чорною нашивкою.

– Перемога однієї імперії над іншою, – відповів той.

– Це наша перемога, ми народилися в Радянському союзі!, – не заспокоївся учасник "Безсмертного полку".



Поодинокі голоси з натовпу вигукували "Бендерівські біси – геть з Одеси! Бандерлог не пройде! Бандера – геть з Києва!". Стрункий хор у відповідь завів відому пісню "Путін – х***о".

– Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять дідів. Навіщо ви кричите?, – намагалася напоумити молодь жінка з гвоздиками.

– Ми не хочемо жити ні при фашизмі, ні при рашизмі, – відповів їй хлопець.

– Ти не жив у Радянському союзі. Хто не хотів бути комуністом, той не був. Ви дурні діти. Потрібно дідів поважати!, – перейшла на підвищені тони співрозмовниця.



Поруч жінка з портретом молодого чоловіка в гімнастерці, витираючи повні сліз очі, переконувала журналістів, що 9 травня – день не пам'яті, а перемоги:



– Я прийшла з портретом свого дідуся, який загинув на фронті. Щоб він зі своїми однополчанами міг пройти маршем. Сьогодні у нас велике свято, як у цій пісні "зі сльозами на очах", – говорила вона.

- Чого ви сюди приперлися? Ідіть гопак танцюйте! Їжте сало! – кричала правим активістам, що тримали банер, інша учасниця акції. Деякі її колеги сприймали своїх опонентів радше іронічно.

– Дитино, ти ж вже захрип! – літня жінка сказала молодому хлопцю, який скандував "комуняку на гілляку".

– Все нормально зі мною, – відповів той.

– А ну, давай ще раз, спробуй!

– Комуняку на гілляку! – злегка зірваним голосом крикнув націоналіст.

– Ну, я ж говорила, – посміхнулася жінка.

Праві до своїм опонентів також ставилися з іронією, відкрито сміючись у відповідь на звинувачення на кшталт "ви всі служите Вашингтону і НАТО!" або "через таких, як ви, у нас гей-паради проходять тепер!".

На виході з парку Вічної слави після полудня почалася сутичка між особливо активними "полковиками" і націоналістами. Сторони звинувачували одна одну у використанні забороненої символіки. В одного з чоловіків поліція вилучила георгіївську стрічку, в той час як присутні жінки в пілотках наполягали, що у одного з хлопців у чорній уніформі потрібно забрати кепку з "коловратом".

– Он той товариш "зігував", – переконувала одна з них поліцейського, крадькома тикаючи пальцем в опонента.

– Пішов на х*й звідси, якщо ти не вважаєш, що це свято!, – бушував чоловік у міському камуфляжі з нашивкою "спецпідрозділ "Штурм".

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Поки силовики намагалися вгамувати пристрасті, на кореспондента РБК-Україна накинулася жінка з криком "Фашизм не пройде!", тицяючи в обличчя роздруківку з орденами. Усвідомивши, що помилилася адресою, вона вступила в словесну дуель з одним з націоналістів. Інтелектуальна битва завершилася несподівано.



– Коли почалася Друга світова війна?, – питав хлопець.

– Вивчіть історію. У нас було дві війни: Друга світова і Велика вітчизняна. Розумний такий, сам не знаєш. От коли почалася Друга світова?, – парирувала жінка в пілотці.

– В 36-му, – незворушно відповіла її подруга.



Силовикам в результаті вдалося розвести сперечальників в різні сторони. Літня жінка в хустці бідкалася, дивлячись на "полковиків", які розбрелися по парку і почали приймати "фронтові 100 грам".



– Скільки москалів налізло. І які ж вони всі бридкі, фу... Це ж вбивці. Йшла ця демонстрація, це ж жах. Скільки ворогів України. Живуть тут і ненавидять всіх нас, – бідкалася вона.

Подекуди знову спалахували словесні перепалки і крики про "бендерівскіх бісів". В певний момент не витримав навіть один з поліцейських і провів учасникам "Безсмертного полку" короткий лікнеп з історії, літератури та філології:



– Бандера і Бендера – це дві різні людини. Це як Степан і Василь. Ви в Україні живете, вивчіть нарешті історію!