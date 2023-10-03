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Стали известны подробности расстрела военных в Киеве

Фото: стали известны подробности расстрела военных в Киеве (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Мария Кучерявец

Прокуратура объявила подозрение военнослужащему ВСУ, расстрелявшему двух других военных в Киеве. Решается вопрос о взятии его под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Новые детали дела

Прокуроры сообщили, что убийство двух военнослужащих произошло ночью 2 октября в Киеве.

Как установило следствие, солдат одной из воинских частей, дислоцированной в столице, после суточного дежурства распивал алкоголь с двумя сослуживцами этой же воинской части.

После внезапно возникшего конфликта, он расстрелял из штатного оружия обоих сослуживцев, а затем пытался покинуть место преступления, однако был задержан.

При задержании у злоумышленника был изъят автомат "Калашникова" с патронами.

Стрелку объявили подозрение

При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона задержанному сообщено о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство двух или более лиц.

Решается вопрос об избрании военному меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Расстрел военных в Киеве: предыстория

Напомним, накануне утром, 3 октября, в сети распространилась информация о том, что ночью военный из автомата застрелил двух побратимов. Сообщалось, что трагедия произошла на улице Лаврская в Печерском районе столицы.

Впоследствии информацию РБК-Украина подтвердили в правоохранительных органах. Там сообщили, что стрелок, который пытался сбежать, задержан и ведется расследование.

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