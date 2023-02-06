RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стали известны новые детали подрыва гражданских на мине в Изюмском районе

Фото: Стали известны новые детали подрыва гражданских на мини в Изюмском районе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 6 февраля, двое гражданских в Харьковской области подорвались на мине. В результате один из них погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Правоохранители сообщают, что в селе Вербовка около 15:00 двое мужчин, ехавших на мотоцикле, подорвались на мине.

"Один из мужчин погиб, другой получил ранения", - говорится в сообщении.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ранее сообщалось, что три гражданских подорвались на неизвестном объекте на дороге в Изюмском районе.

До этого РБК-Украина сообщало о том, что двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве в Изюмском районе Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковВойна в Украине