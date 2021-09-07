Стали відомі найбільш швидкозростаючі марки електрокарів в Україні

Директорат цифрової трансформації на транспорті при Мінінфраструктури оприлюднив статистику темпів зростання кількості електромобілів в Україні за брендами станом на 1 вересня. У лідерах - китайські марки, А лідери за загальною кількістю машин не увійшли навіть в Топ-10.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Директорат цифрової трансформації на транспорті при Міністерстві інфраструктури.

Раніше РБК-Україна публікувало дані про найпопулярніші марки електромобілів в Україні станом на 1 вересня. Тепер у Директораті цифрової трансформації на транспорті поділилися динамікою зростання кількості електрокарів у прив'язці до брендів. Примітно, що лідери ринку за загальною кількістю машин не увійшли навіть в першу десятку.

Так, за загальною кількістю електрокарів в Україні лідирують Nissan і Tesla з часткою 52 і 15,4 відсотка відповідно. А ось за темпами приросту популяції ці марки в числі відстаючих: за півроку, з 1 березня по 1 вересня 2021 року, кількість електричних Ніссанів на дорогах країни збільшилася на 9% - з 13181 одиниці до 14351 (приріст 1196 машин). Це 18 місце в рейтингу.

Tesla на 11 місці: приріст 20,7%. У кількісному вираженні це 4652 машини на 1 вересня проти 3954 станом на 1 березня.

А швидше за всіх свою ринкову частку нарощують китайські бренди JAC і BYD з результатом 127% і 100% відповідно. Але за кількістю машин результат поки скромний: 100 і 38 зареєстрований електрокарів відповідно.

На третьому і четвертому місці за темпами приросту - бренди Audi та Porsche зі складу концерну VW: за півроку кількість електрокарів цих марок збільшилася на 77 і 61 відсоток відповідно. "Електричок" Audi на наших дорогах зараз налічується рівно 300, а Porsche - 124. Відзначимо, що на відміну від китайських брендів, тут переважають продажі через офіційних дилерів.

Також непогані темпи приросту показують Peugeot (5 місце, приріст на 29%) і Hyundai (8 місце, приріст на 22,8%). За загальною кількістю зареєстрованих електрокарів французька марка має на своєму рахунку 71 електрокар, а південнокорейська - 709.