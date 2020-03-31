Стали відомі регіони України, які зібрали найбільше коштів на боротьбу з COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більше акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ

В Офісі президента повідомили, які регіони акумулювали більше всього коштів на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що крім обласних, районних та міських бюджетів, за дорученням президента до закупівлі необхідних коштів залучили бізнесменів.

"Ми зібрали статистику щодо фінансів у регіонах. Бачу, що найбільше акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ. Водночас треба працювати над ефективним розподілом цих коштів. У чому потрібно - ми вам допоможемо", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Також керівники ОДА та міські голови поскаржилися, що існують проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом і їх доставкою.

За словами Зеленського, оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров'я, то вони отримають звідти повне фінансування.

Зеленський додав, що також розробили механізми додаткового фінансування лікарів - до 300% тим, хто задіяний у лікуванні коронавірусу, і до 200% - іншим.

Нагадаємо, від коронавіруса в Чернівецькій області сьогодні, 31 березня, померли дві людини.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні в Сумській області була зафіксована друга смерть від коронавіруса.