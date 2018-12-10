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Стали відомі останні слова вбитого журналіста Хашкаджі

Новини » Надзвичайні події    10.12.2018 - 17:55
Стали відомі останні слова вбитого журналіста Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Останніми словами Хашкаджі були "Я не можу дихати"

Стало відомо які були останні слова вбитого в генконсульстві Саудівської Аравії журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Хашкаджі упізнав в одному з чоловіків генерала Махера Мутраба, який сказав йому: "Ти повертаєшся".

Журналіст відповів: "Ви не можете цього зробити, мене чекають люди на вулиці".

Джерело, яке прочитало стенограму аудіозапису вбивства журналіста розповіло, що останніми словами Хашкаджі були "Я не можу дихати". Також джерело додало, що вбивство було спланованим.

Нагадаємо, Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивство саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі.

Розшукують екс-заступника глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Кахтані.

Раніше Німеччина заборонила в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадянам Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством Хашкаджі.

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