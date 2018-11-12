Стали відомі останні слова вбитого журналіста Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Голова відділу розслідувань газети ознайомився з аудіозаписами останніх хвилин життя журналіста

Керівник відділу розслідувань турецької газети Daily Sabah ознайомився із змістом аудіозаписів останніх хвилин життя саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Так, за даними телеканалу, Хашкаджи просив зняти пакет з його голови.

Видання наводить останні слова журналіста: "Я задихаюсь... Зніміть пакет з моєї голови, у мене клаустрофобія".

Повідомляється також, що в момент смерті на голову Хашкаджи був надітий пластиковий пакет і він, ймовірно, помер від задушення.

За словами керівника відділу розслідувань Daily Sabah, газета найближчим часом опублікує фотографії інструментів, які використовувалися вбивцями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина передала аудіозаписи, пов'язані з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи в стамбульське консульство Саудівської Аравії.

Крім того, президент Туреччини Ердоган закликав Саудівську Аравію визначити вбивцю серед загону з 15 чоловік, який прибув до Туреччини за кілька днів до вбивства Хашкаджи.