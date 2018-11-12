ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Стали відомі останні слова вбитого журналіста Хашкаджи

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 02:12
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Голова відділу розслідувань газети ознайомився з аудіозаписами останніх хвилин життя журналіста

Керівник відділу розслідувань турецької газети Daily Sabah ознайомився із змістом аудіозаписів останніх хвилин життя саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Так, за даними телеканалу, Хашкаджи просив зняти пакет з його голови.

Видання наводить останні слова журналіста: "Я задихаюсь... Зніміть пакет з моєї голови, у мене клаустрофобія".

Повідомляється також, що в момент смерті на голову Хашкаджи був надітий пластиковий пакет і він, ймовірно, помер від задушення.

За словами керівника відділу розслідувань Daily Sabah, газета найближчим часом опублікує фотографії інструментів, які використовувалися вбивцями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина передала аудіозаписи, пов'язані з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи в стамбульське консульство Саудівської Аравії.

Крім того, президент Туреччини Ердоган закликав Саудівську Аравію визначити вбивцю серед загону з 15 чоловік, який прибув до Туреччини за кілька днів до вбивства Хашкаджи.

Туреччина передала аудіозаписи щодо справи Хашкаджі У цьому році в Україні сталось понад 1200 вбивств, - Луценко
Новини України ТурцияСаудовская АравияжурналистыВбивство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся