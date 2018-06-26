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Стали відомі подробиці стрілянини помічника депутата під Києвом

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 21:08
Ілюстративне фото (Pixabay)
Ілюстративне фото (Pixabay)

В результаті стрілянини поранення отримав підліток

У місті Вишневе під Києвом сьогодні, 26 червня, на стадіоні 43-річний чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї, в результаті стрілянини постраждав підліток. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Київській області в Facebook.

Повідомляється, що зловмисник здійснив кілька пострілів по огорожі, за якою знаходилися діти. Серед постраждалих 14-річний підліток, який був доставлений до лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Правоохоронці вилучили пристрій, призначений для відстрілу гумових куль і дві гільзи. Крім того, співробітники поліції встановили, що вміст алкоголю в крові правопорушника - 2,6 проміле.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ("Хуліганство") Кримінального кодексу України. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії.

 

#Поліція розслідує факт стрілянини під Києвом Сьогодні на стадіоні у місті #Вишневе, що під Києвом, 43-річний чоловік...

Опубліковано Головне управління Національної поліції у Київській області Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, стрілянину по дітях під Києвом влаштував помічник на громадських засадах народного депутата Юлія Мамчура.

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Теги публікації: Київ, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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