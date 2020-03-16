Стали відомі подробиці перевірки жінки на коронавірус у Тернопільській області

У Тернопільській області триває перевірка стану жінки, яка може бути заражена коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Чортківської територіальної громади Володимира Шматька.

За його словами, жінка поверталася з Іспанії, літаком у місто Львів, звідти рейсовим автобусом в Заріченський район, додому, але на автостанції в Чорткові вона зійшла і для неї була викликана швидка медична допомога, бо в неї піднялася температура.

"Вона зараз знаходиться в інфекційному відділенні міста Чорткова, їй надана вся медична допомога, аналізи і швидкі тести в неї відібрані, вона повністю ізольована. Всі пацієнти, які були в інфекційному відділенні, звідси були переведені... Немає підтвердження інфекції коронавіруса", - сказав Шматько.

Раніше повідомлялося, що жінку з Тернопільської області перевіряють на коронавірус, але захворювання поки не підтверджено.

Нагадаємо, 15 березня у Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох людей.

РБК-Україна писало, що Центр громадського здоров'я протягом 14 березня отримав 12 нових повідомлень про підозру на захворювання коронавірусом COVID-19.