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Стали відомі нові факти роботи PariMatch в Росії та Білорусі

Фото: стали відомі нові факти роботи PariMatch в Росії та Білорусі (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Букмекерська компанія PariMatch може продовжувати працювати в Білорусі та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розслідування.

Зокрема, автори матеріалу показали відео зі столиці Білорусі, де банери букмекера майорять на найдорожчих майданчиках Мінська.

Також журналісти повідомлять, що PariMatch нібито спонсорує спортивні клуби у Республіці Білорусь.

"Є така компанія PariMatch, яка де-факто працює в Білорусі та воює проти нас. Працює досі в Україні", - додає у коментарі політолог Тарас Загородній.

У Росії, як відомо, компанія відкликала франшизу. Хоча насправді змінила назву та продовжує сплачувати податки.

Журналісти також наводять факти про продовження роботи в Росії. Зокрема - зміна назви баскетбольного клубу посеред сезону з "Парма-ПаріМатч" у "Парма-ПаріБет".

"Український PariMatch зробив ребрендинг і залишається в Росії. І досі працює. І тут українській владі варто було б дещо включитися, щоб ми були повністю послідовні. Щоб принаймні український бізнес сьогодні не відчував себе комфортно, продовжуючи функціонувати в Росії, сплачуючи там податки", - вважає політолог Олег Саакян.

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Російська ФедераціяParimatch