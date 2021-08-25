Стали відомі всі двигуни нової Skoda Fabia

Skoda Fabia четвертого покоління, представлена в травні, повністю розкрила свою моторну лінійку. Skoda Fabia буде доступна з п'ятьма двигунами, що відповідають нормам викидів Euro 6D. Більшість двигунів і коробок передач для Fabia буде вироблятись на батьківщині марки, в Чехії.

Запас ходу в 900 км на одному баку може бути досягнутий чотирма з п'яти варіантів моторів в поєднанні з опціональним 50-літровим паливним баком. Дизельних, або гібридних Фабій поки чекати не варто. Але і бензинові двигуни на перевірку виявилися досить ефективними з середньою витратою від 4,9 до 5,6 л/100 км.

Базовим для новинки є атмосферне трициліндровий двигун 1,0 MPI, що працює по циклу Аткінсона, потужністю 64 л. с., або 79 к. с. Далі слід турбований трициліндровий 1,0 TSI, що працює по циклу Міллера із змінною геометрією турбіни, що виробляє 94, або 109 л. с. Останній оснащений 6-ступінчастою механічною коробкою передач замість 5-ступінчастою, а також має опціонально доступний з 7-ступінчастою DSG. Цей двигун - найбільш економічний варіант із середньою витратою палива 4,9 л/100 км.

Найбільш потужним варіантом є чотирициліндровий 1,5-літровий турбомотор з технологією активного управління циліндрами, який видає 150 к.с. і поєднується виключно з 7-ступінчастою DSG. Всі двигуни отримали ряд доопрацювань, спрямованих на зниження витрати палива.

Ще одна цікава особливість майбутньої Fabia - це два варіанти шасі. Пакет Rough-Road привносить хетчбеку захист днища, модифіковану підвіску і довгохідні пружини, а також збільшений на 15 мм дорожній просвіт в порівнянні зі стандартною версією. Також доступна і спортивна підвіска, з більш жорсткими пружинами і зменшеним на 15 мм кліренсом.