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Стали відомі деталі інциденту з ракетами в Хмельницькій області

Фото: начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій (adm-km gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Уламки збитих в Хмельницькій області ракет впали в поле і в лісі, постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія.

За його словами, вранці близько 09:00 українські сили протиповітряної оборони збили три російські ракети. Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району, пожежі вже загашені.

"Також сталося падіння ракети в лісовому масиві, як наслідок стався вибух і задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району. Жертв немає", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Хмельницькій області пролунали сильні вибухи, місцевих жителів просили залишатися в укриттях.

Пізніше стало відомо, що були збиті російські ракети "Калібр".

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Хмельницкая область