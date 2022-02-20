Стало відомо ім'я другого бійця, який загинув з початку загострення на Донбасі

З початку загострення на Донбасі загинули двоє українських військових. Сьогодні стало відомо про те, що другим загиблим є вінничанин Денис Кононенко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Вінницької ОДА Сергія Борзова.
За його словами, Кононенко загинув під час обстрілів 19 лютого.
"О 12:40 під час мінометного обстрілу поранення отримав водій мотопіхотної роти. Поранення виявилися несумісні з життям. Денису було лише 34... У нього залишився син", - повідомив Борзов.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції назвав ім'я першого загиблого бійця, ним виявився розвідник Антон Сидоров.
За минулу добу проросійські бойовики здійснили 136 обстрілів на Донбасі. З них 116 із застосуванням забороненої мінськими угодами зброї.