"Произошла трагедия". Суркис ошеломил деталями бытовой травмы звезды "Динамо"

26-летний хавбек получил нетипичную травму в день поединка. Как следствие, он просидел на скамейке запасных все 90 минут.

"У нас произошла трагедия с Шапаренко. За 4-5 часов до матча он стеклянной дверью порезал себе плечо. Он открывал дверь и стекло упало на него, поэтому он сегодня не играл. Мы были бы более креативными в середине поля, но мне понравились вышедшие ребята", – рассказал функционер.

Шапаренко в нынешнем сезоне входит в основную обойму команды Александра Шовковского. Он провел 16 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач.

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"Горняки" завладели инициативой с первых минут. "Бело-синие" сознательно действовали вторым номером и полагались на забросы из глубины. В первой половине обошлось без голов.

На старте второго тайма "Шахтер" вышел вперед усилиями то ли Бондаренко, то ли Бондаря. Впрочем, впоследствии подвел команду Марино Пушича Крыськив. Он в простой ситуации грубо сыграл против Биловара и получил прямую красную карточку.

"Динамо" взяло мяч под контроль и начало нагнетать ситуацию у ворот Ризныка. В конце концов, киевляне отыгрались на 87-й минуте. Это Караваев в касание замкнул прострел Дубинчака.