Стала відома закладена Кабміном сума на вакцини від коронавірусу

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який дозволяє скоротити бюрократичну процедуру, щоб якнайшвидше дозволити вакцину від коронавірусу в Україні, як тільки її зареєструють у світі. Також в бюджеті закладено на вакцини 2,6 млрд гривень.

Про це глава комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, як тільки вакцина з’явиться в продажу, Україна матиме кількість доз, розраховану на 20% населення. Перша партія складатиме кількість на 3% населення.

Також Радуцький заявляв, що поки рано говорити про українську вакцину від коронавірусу. Поки є тільки український кандидат в вакцини.

Раніше голова офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що перша партія вакцини від COVID-19 може потрапити в Україну вже у другому кварталі 2021 року. Україна може розраховувати на 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року.

Нагадаємо, головна тема ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" - карантин вихідного дня в Україні. Зокрема, експерти у студії - Максим Степанов, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький, а також відомі ресторатори, підприємці та юристи - дискутують на тему, чи переживе бізнес вихідні. Також українцям розкажуть, чи варто розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом.

Ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 13 листопада 2020 року

У попередньому випуску програми екс-посол США Вільям Тейлор розповів про підтримку України теперішньою та майбутньою американською владою.

Чи буде президент США Джо Байден підтримувати Україну?

Також глава МОЗ Максим Степанов висловився щодо проблем української медицини під час пандемії COVID-19.

Емоційний виступ Максима Степанова

А ще очільник міністерства розповів про кількість хворих на COVID-19, які потрапляють до лікарень, скільки ліжок у медзакладах та як вирішити проблему з медичним киснем.

Максим Степанов розповів про забезпеченість лікарень

Крім того, дивіться історію Віталія Марківа. Тут уся хронологія подій, що призвели до затримання українського нацгвардійця - від звинувачення у вбивстві італійського журналіста до повного виправдання Міланським апеляційним судом.

Історія Віталія Марківа від служби в Нацгвардії до звільнення з Італійської в’язниці