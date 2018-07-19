Стала відома причина отруєння відвідувачів кафе у Львові

Зараз у лікарні ще залишаються 16 осіб

Причиною масового отруєння відвідувачів кафе Tomash Kebab у Львові, яке було зафіксовано 13 липня, став сальмонельоз. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської міської ради.

Як повідомляється, після отримання результатів бактеріологічних обстежень пацієнтам, які виписалися з лікарень, встановлено діагноз "сальмонельоз".

Також уточнюється, що з 30 постраждалих на даний момент госпіталізованими залишаються 16 чоловік.

Раніше повідомлялося, що число постраждалих в результаті масового отруєння у Львові зросла до 25 осіб.

Масове отруєння у Львові було зафіксовано 13 липня, тоді в лікарні міста було госпіталізовано 9 відвідувачів закладу Tomash Kebab з гострою кишковою інфекцією і харчової токсикоз-інфекцією.

Повідомлялося, що вже 15 липня станом на 20:30 до медиків звернулося 25 осіб, у тому числі одна дитина. Зараз всього госпіталізовано 23 людини, а ще 2 людини (зокрема дитина) лікуються амбулаторно.