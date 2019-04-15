Стала відома причина отруєння 75 школярів у Черкасах

Причиною отруєння 75 дітей у Черкасах стало розпилення у школі одразу 4 балончиків зі сльозогінним газом. Про це повідомляє "5 канал".

Зазначається, що інцидент стався у гардеробі, у якому було повно учнів. У дітей почали миттєво сльозитися очі та дерти у горлі. Їм негайно викликали швидку допомогу.

Тим часом рятувальники перевірили всі приміщення школи, провітрили та дозволили продовжувати уроки. Деякі батьки забрали дітей зі школи додому. Директор гімназії запевняє, що ситуація повністю контрольована. Розслідуванням інциденту наразі займаються правоохоронці.

Нагадаємо, в Черкасах 75 школярів отруїлися невідомою речовиною. У МОЗ повідомлялося, що 75 учнів школи №1 у Черкасах отруїлися невідомою речовиною.

Зазначалося, що 37 дітей отримали медичну допомогу амбулаторно, а 38 учнів були госпіталізовані в Черкаську обласну дитячу лікарню. Стан 23 госпіталізованих дітей медики оцінюють як легкий, інші 15 учнів знаходяться у стані середньої тяжкості.

Як писало РБК-Україна раніше, в травні 2018 року на території загальноосвітньої школи № 8 міста Черкаси під час проведення шкільної лінійки, на якій знаходилися 424 учня, відчули погіршення самопочуття і почали втрачати свідомість 15 учнів школи (2-9 класи). Так, до лікарів звернулися 94 школярів, серед яких 53 були госпіталізовані. Також були госпіталізовані троє вчителів школи і прибиральниця.