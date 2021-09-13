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Стала відома причина масового отруєння школярів у Хмельницькому

Автор: Марія Кучерявець

Нещодавно в одній зі шкіл Хмельницького сталося масове отруєння дітей. Його спровокувала бактерія золотистого стафілокока.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Станом на 13 вересня спалах розшифровано - встановлено джерело збудника інфекції (у 4 працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа та калу виділено золотистий стафілокок)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, у трьох стравах із 12 взятих зразків було виявлено золотистий стафілокок. Між тим, бактерія була зафіксована й у 27 із 60 зразків змивів.

Наразі серед тих, хто отруївся, 15 лікуються у Хмельницькій інфекційній лікарні (14 дітей, 1 дорослий) та 78 амбулаторно.

Нагадаємо, у період з 8 по 10 вересня у Хмельницькому медикам надійшло 93 екстрених повідомлення про отруєння 92 дітей молодших класів.

Внаслідок чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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