Стала відома причина масового отруєння школярів у Хмельницькому

"Станом на 13 вересня спалах розшифровано - встановлено джерело збудника інфекції (у 4 працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа та калу виділено золотистий стафілокок)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, у трьох стравах із 12 взятих зразків було виявлено золотистий стафілокок. Між тим, бактерія була зафіксована й у 27 із 60 зразків змивів.

Наразі серед тих, хто отруївся, 15 лікуються у Хмельницькій інфекційній лікарні (14 дітей, 1 дорослий) та 78 амбулаторно.