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Стала відома причина ДТП з українськими туристами в Туреччині

Автор: Юлія Бойко

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з українськими туристами в Туреччині сталася через серцевий напад у водія. Він помер на місці пригоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DHA.

Повідомляється, що у 54-річного водія автобуса на 13-му кілометрі траси Мугла-Денізлі стався серцевий напад, після чого некерований автобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом, який віз студентів.

Фото: ДТП з українськими туристами в Туреччині (twitter com haber strateji)

За уточненою інформацією, в туристичному автобусі були понад 40 туристів з України та Росії. Водій помер на місці, ще 30 осіб постраждали, стан трьох студентів важкий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автобус з туристами їхав з Бодрума до Денізлі, крім водія постраждали 35 осіб з обох автобусів.

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