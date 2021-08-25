Стала відома дата дебюту нового Subaru WRX

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії .

Після скасування Нью-Йоркського автосалону через короновірус компанія Subaru опинилася в скрутному становищі. Як РБК-Україна повідомляло раніше, спеціально до виставки готувався дебют нового покоління спортивного седана WRX. Напередодні прем'єри була запущена тизерна кампанія з фото і відео в соціальних мережах.

У Subaru вирішили не чекати наступного американського автосалону, адже місцевий ринок стане одним з ключових для WRX. Компанія офіційно оголосила, що світова прем'єра новинки відбудеться 10 вересня, а сама презентація пройде в онлайн-форматі.

The all-new 2022 Subaru WRX. The rally legend for the next generation. Coming September 10. Visit https://t.co/vjI4S5BZMJ to learn more. #SubaruWRX pic.twitter.com/LQ2xCAZiY4 — Subaru (@subaru_usa) August 24, 2021

На даний момент технічні характеристики нового Subaru WRX не оприлюднені. Очікується, що новинка отримає 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який повинен мати більшу потужність, ніж 268-сильний 2,0-літровий двигун з турбонаддувом на машині нинішньої генерації.

Більш потужний WRX STI з більш екстремальною настройкою підвіски і візуальними відмінностями повинен з'явитися незабаром після звичайного WRX.

Однак головна інтрига в іншому: наскільки новий WRX візуально наблизиться до кросоверів. Судячи з тизерів, автомобіль отримає чорні пластикові накладки по низу кузова і колісні арки в стилі нового Outback. Не виключено, що також збільшиться дорожній просвіт.

На кросоверну трансформацію вказує і антураж тизерного відеоролика. Новий Subaru WRX мчить не по асфальту, а по гравійній дорозі.