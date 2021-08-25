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Стала відома дата дебюту нового Subaru WRX

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Середа 25 серпня 2021 12:00
Стала відома дата дебюту нового Subaru WRX Фото: Тизер новвого Subaru WRX (subaru.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компанія Subaru офіційно оголосила, що прем'єра нового покоління седана WRX відбудеться 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Після скасування Нью-Йоркського автосалону через короновірус компанія Subaru опинилася в скрутному становищі. Як РБК-Україна повідомляло раніше, спеціально до виставки готувався дебют нового покоління спортивного седана WRX. Напередодні прем'єри була запущена тизерна кампанія з фото і відео в соціальних мережах.

У Subaru вирішили не чекати наступного американського автосалону, адже місцевий ринок стане одним з ключових для WRX. Компанія офіційно оголосила, що світова прем'єра новинки відбудеться 10 вересня, а сама презентація пройде в онлайн-форматі.

На даний момент технічні характеристики нового Subaru WRX не оприлюднені. Очікується, що новинка отримає 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який повинен мати більшу потужність, ніж 268-сильний 2,0-літровий двигун з турбонаддувом на машині нинішньої генерації.

Стала відома дата дебюту нового Subaru WRXБільш потужний WRX STI з більш екстремальною настройкою підвіски і візуальними відмінностями повинен з'явитися незабаром після звичайного WRX.

Однак головна інтрига в іншому: наскільки новий WRX візуально наблизиться до кросоверів. Судячи з тизерів, автомобіль отримає чорні пластикові накладки по низу кузова і колісні арки в стилі нового Outback. Не виключено, що також збільшиться дорожній просвіт.

На кросоверну трансформацію вказує і антураж тизерного відеоролика. Новий Subaru WRX мчить не по асфальту, а по гравійній дорозі.

Нагадавши, компанія Skoda оприлюднила модельну лінійку нового покоління Fabia. Гамма буде включати п'ять силових агрегатів.

Також повідомлялося, що оновився кросовер Range Rover Velar. Нововведення торкнулися мултімедіа і оснащення, також додані нові кольори кузова.

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