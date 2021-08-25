Стала відома дата дебюту нового Subaru WRX
Компанія Subaru офіційно оголосила, що прем'єра нового покоління седана WRX відбудеться 10 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.
Після скасування Нью-Йоркського автосалону через короновірус компанія Subaru опинилася в скрутному становищі. Як РБК-Україна повідомляло раніше, спеціально до виставки готувався дебют нового покоління спортивного седана WRX. Напередодні прем'єри була запущена тизерна кампанія з фото і відео в соціальних мережах.
У Subaru вирішили не чекати наступного американського автосалону, адже місцевий ринок стане одним з ключових для WRX. Компанія офіційно оголосила, що світова прем'єра новинки відбудеться 10 вересня, а сама презентація пройде в онлайн-форматі.
The all-new 2022 Subaru WRX. The rally legend for the next generation. Coming September 10. Visit https://t.co/vjI4S5BZMJ to learn more. #SubaruWRX pic.twitter.com/LQ2xCAZiY4— Subaru (@subaru_usa) August 24, 2021
На даний момент технічні характеристики нового Subaru WRX не оприлюднені. Очікується, що новинка отримає 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який повинен мати більшу потужність, ніж 268-сильний 2,0-літровий двигун з турбонаддувом на машині нинішньої генерації.
Більш потужний WRX STI з більш екстремальною настройкою підвіски і візуальними відмінностями повинен з'явитися незабаром після звичайного WRX.
Однак головна інтрига в іншому: наскільки новий WRX візуально наблизиться до кросоверів. Судячи з тизерів, автомобіль отримає чорні пластикові накладки по низу кузова і колісні арки в стилі нового Outback. Не виключено, що також збільшиться дорожній просвіт.
На кросоверну трансформацію вказує і антураж тизерного відеоролика. Новий Subaru WRX мчить не по асфальту, а по гравійній дорозі.
Нагадавши, компанія Skoda оприлюднила модельну лінійку нового покоління Fabia. Гамма буде включати п'ять силових агрегатів.
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