Ти став для мене всім світом: дружина зворушливо привітала Комарова з днем народження

Дмитро Комаров і Олександра Курченко буквально кілька днів тому заявили всьому світу про те, що вони щасливі разом і зважилися створити сім'ю. Очевидно, весілля було подарунком до дня народження Комарову, так як він наступив всього через кілька днів після одруження. 17 червня телеведучий і знаменитий мандрівник святкує своє 36-річчя, з яким його привітала новоспечена дружина Олександра Курченко в своєму Instagram.

"Сьогодні для мене дуже важливий і радісний день - День народження моєї улюбленої людини, найбільш близького друга, рідної моєї душі, мого чоловіка)) Дмитро Комаров, вітаю тебе з нашим святом! Нашим, адже тепер є тільки "ми")) Ти став для мене всім світом і щодня відкриваєш свій світ мені. Разом ми вирушили в кращу подорож, яка тільки може бути, - наше життя. Щасливе, радісне, яскраве, ненудне, дивовижне, захоплююче - нехай воно буде саме таким! Кохаю", - написала модель.

Дмитро Комаров одружився – Олександра Курченко привітала ведучого з днем народження (фото: instagram.com/aakucherenko)

Фанати пари також приєдналися до привітань. Багато побажали не тільки особистого, але і сімейного щастя.

Слід нагадати, що популярний український телеведучий, ведучий передачі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров раптово одружився. Він до останнього зберігав свої особисті відносини в таємниці і про те, що став розсудливим, повідомив безпосередньо в день весілля, поваливши своїх численних прихильниць в стан шоку.

Ми також писали, що пропозицію коханій телеведучий зробив у своєму стилі - оригінально і трохи екстремально.

Раніше Дмитро Комаров розповів про вражаючі пригоди, погоні за бандитами і про те, як ходив у нетрі до кримінального авторитету.