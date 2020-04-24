Стало відомо джерело спалаху коронавірусу серед медпрацівників у Бердичеві

Джерелом спалаху коронавірусу серед медичних працівників у Бердичеві стала їхня колега, яка спілкувалася з приїжджим із-за кордону, але про своє зараження не знала. Про це сказав на брифінгу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Суслик, у Бердичеві коронавірус підтвердили у 17 медпрацівників.

"Причиною інфікування стала безпечність і ненастороженість, тому що практично інфікування відбулося у медичного працівника, яка контактувала із приїжджим з-за кордону. Потім, працюючи разом зі своїми колегами, на жаль, не знала, що вона є хворою і зрозуміло, що інфікування відбулося не тільки пацієнтів, але й медичних працівників", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Житомирській області лабораторно підтвердили п'ять нових випадків коронавірусу.

РБК-Україна писало, що в Україні зросла кількість заражених коронавірусом до 7647 людей. Втім, порівняно з вчорашнім днем, кількість нових випадків коронавірусу зменшилась на 101.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може стати пʼятою країною у світі, де запустять масову ІФА-діагностику для виявлення антитіл до коронавірусу.