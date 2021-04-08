Для стабілізації ситуації з COVID у Києві потрібно до чотирьох тижнів, - епідеміолог

Лікар-епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська заявила, що для стабілізації ситуації з захворюваністю COVID у Києві необхідно до чотирьох тижнів. За умови, що будуть дотримуватися усіх заходів карантину.

"Скільки триватиме локдаун у Києві, також залежить від багатьох складових. Для того, щоб при дотриманні всіх необхідних заходів ситуація стабілізувалася, потрібен подвійний інкубаційний період. Інкубаційний період, ми знаємо, два тижні. Тобто, для стабілізації потрібно хоча б три-чотири тижні... За умови, що ці заходи будуть дотримуватися, всі", - заявила лікар.

Мухарська наголосила, що на свята вірогідні порушення карантину, а тому ситуація з локдауном може трохи подовжитись.

"Ми розуміємо, що саме через цей період буде у нас цілий ряд свят, Великдень, травневі, тому це може накластися. Якщо ситуація почне стабілізуватися, і люди на свята порушать усі ці необхідні заходи, то може ситуація з карантином знову трошки подовжитися", - сказала колишній заступник головного санлікаря.