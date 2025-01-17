ССО уничтожили расстрельную группу РФ и взяли в плен виновных в казни бойцов ТрО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Что предшествовало

По данным ССО, российские войска расстреляли двух бойцов Сил Территориальной обороны, которых они взяли в плен несколько дней назад на одном из направлений.

После этого одно из подразделений Сил специальных операций тщательно планировало операцию по уничтожению этой вражеской группы и возвращению тел украинских военных.

Операция ССО

Во сам проведения операции бойцы ССО уничтожили часть расстрельной группы, а других заставили сдаться в плен. Пленными россиянами оказались морские пехотинцы из 40 арктической бригады. На допросе они признались, что взяли в плен двух военных Сил Теробороны и доложили об этом командиру своей роты.

А уже ротный по рации приказал россиянам казнить украинских военных. Бойцы ТРО услышали это и бросились бежать, однако по ним сразу открыли огонь российские военные с позывными "Ярый", "Лебедь", "Бум" и "Белый".

Трех последних операторы ССО уничтожили во время специальных действий, а вот "Ярого" вместе с еще двумя другими удалось взять в плен. Все пленные оказались контрактниками, которые служат в армии РФ всего полтора месяца.

Напомним, несколько дней назад Украина вернула из российского плена еще 25 своих граждан. Впоследствии стало известно, что Украина смогла выйти на отдельный формат обмена пленными, в рамках которого приоритетно освобождаются лица с тяжелыми ранениями и заболеваниями.