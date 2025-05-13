ССО уничтожили российский "БУК-М3" и "Ураган": появилось видео точной атаки

Также по данным военных, было уничтожено РСЗО "Ураган-1".

"БУК-М3" является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде", - подписано видео.

Отмечается, что во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений, операторы ССО обнаружили "БУК-М3" на боевом дежурстве и РСЗО "Ураган-1". После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цели.

Стоит напомнить, что комплекс "БУК-М3" ориентировочной стоимостью 45 миллионов долларов уничтожен полностью вместе с боекомплектом.

"Бук-М3"

"Бук-М3" - это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности, который является дальнейшим развитием системы "Бук-М2". Он был принят на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2016 году.

Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников в условиях активного радиоэлектронного противодействия.