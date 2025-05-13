ССО уничтожили российский "БУК-М3" и "Ураган": появилось видео точной атаки

Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3", который прикрывал вражеские войска на суше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных операций.
Также по данным военных, было уничтожено РСЗО "Ураган-1".
"БУК-М3" является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде", - подписано видео.
Отмечается, что во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений, операторы ССО обнаружили "БУК-М3" на боевом дежурстве и РСЗО "Ураган-1". После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цели.
Стоит напомнить, что комплекс "БУК-М3" ориентировочной стоимостью 45 миллионов долларов уничтожен полностью вместе с боекомплектом.
"Бук-М3" - это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности, который является дальнейшим развитием системы "Бук-М2". Он был принят на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2016 году.
Комплекс предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников в условиях активного радиоэлектронного противодействия.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 14 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, 100 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 138 автомобилей и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.
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