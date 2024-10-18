США обвиняют индийского госслужащего в заговоре с целью убийства американца

Викаш Ядав, 39 лет, был добавлен к уголовному делу против 53-летнего Нихила Гупты. В прошлом году Гупта был обвинен в сотрудничестве с агентом индийского правительства с целью убийства адвоката, который, как утверждается, был активистом всемирного движения за создание независимой родины сикхов на территории Индии.

Согласно обвинительному заключению, Ядав «проживал в Индии и руководил заговором с целью убийства из Индии».

Гупта, арестованный в Чешской Республике и экстрадированный в США, предположительно был завербован индийским государственным служащим, который назвал себя «старшим полевым офицером», отвечающим за «управление безопасностью» и «разведку». Этот государственный служащий, имя которого не было указано в первоначальных обвинениях против Гупты, был назван Ядавом в обвинительном заключении, вынесенном в четверг.

Прокуроры заявили, что Ядав работает в Секретариате кабинета министров правительства Индии, где находится служба внешней разведки страны.

Ядав и Гупта обвиняются в заказном убийстве, сговоре с целью совершения заказного убийства и сговоре с целью отмывания денег.

Гупта, находящийся под стражей без права внесения залога, не признал себя виновным.