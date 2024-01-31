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США сняли санкции с россиянина, который находился в руководстве "Совкомбанка"

Архивное фото: США сняли санкции с россиянина (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 31 января, сняли санкции с российского гражданина Алексея Фисуна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Отмечается, что Алексей Фисун был внесен в санкционный список США в марте 2022 года.

Он был акционером российского "Совкомбанка". 

Включение в санкционный перечень влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

На текущий момент Фисун также находится под санкциями Британии.

"Совкомбанк"

Российский частный универсальный коммерческий банк с главным офисом в Костроме. Относится к системно значимым банкам, занимает 9-е место по размеру активов среди российских банков по итогам 2020 года.

24 февраля 2022 года включен в санкционный список США, SDN, предусматривающий максимально возможные ограничения и полное замораживание активов. 28 февраля сам банк и все его руководство было внесено в санкционный список Великобритании. Банк также вошел в санкционный список Евросоюза, его европейские активы заморозили, "Совкомбанк" отключили от системы межбанковских платежей SWIFT, а также он вошел в санкционные списки ряда других стран.

Снятие санкции с российских бизнесменов

В июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

В сентябре суд ЕС снял санкции с основателя российской компании Ozon Александра Шульгина.

Также в ноябре суд Евросоюза принял решение об исключении из списка санкционного сына российского олигарха Александра Пумпянского.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки