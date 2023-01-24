В США снова произошла массовая стрельба: погибли 7 человек

В понедельник, 23 января, в США неподалеку от Сан-Франциско снова произошла массовая стрельба - погибли 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По словам полиции, тела жертв нападавшего были найдены в двух местах возле залива Хаф-Мун, недалеко от Сан-Франциско. Правоохранители задержали подозреваемого - им оказался 67-летний Чжао Чуньли.

Напомним, что 22 января в Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли.

Подозреваемый покончил жизнь самоубийством при попытке задержания.

В тот же день произошла стрельба в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Ранения получили 12 человек.

А 23 января три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей в американском городе Де-Мойн, штат Айова - двое учеников получили смертельные ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.