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В США женщина устроила стрельбу в христианской школе: убиты шесть человек

Фото: в США произошла массовая стрельба в школе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) 28-летняя трансгендерная женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, нападавшие застрелили полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

Отмечается, что нападавшая проникла в здание школы через боковой вход, она была вооружена двумя винтовками AR-15 и пистолетом. В результате стрельбы она убила троих учеников и трех работников школ. Саму женщину застрелили полицейские.

По словам начальника полиции Нэшвилла Джона Дрейка, нападавшая раньше училась в этой школе, имела карту здания и тщательно готовилась к стрельбе. Также у нее был обнаружен манифест, содержание которого не разглашается.

Напомним, что 23 января три человека начали стрельбу в школе для малообеспеченных детей в американском городе Де-Мойн, штат Айова - двое учеников получили смертельные ранения.

А 10 февраля произошла стрельба в средней школе в американском городе Баффало, штат Нью-Йорк. Ранения получили два человека.

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