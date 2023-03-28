В США женщина устроила стрельбу в христианской школе: убиты шесть человек

В американском городе Нэшвилл (штат Теннесси) 28-летняя трансгендерная женщина устроила стрельбу в христианской школе. Она убила шесть человек, нападавшие застрелили полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Отмечается, что нападавшая проникла в здание школы через боковой вход, она была вооружена двумя винтовками AR-15 и пистолетом. В результате стрельбы она убила троих учеников и трех работников школ. Саму женщину застрелили полицейские.

По словам начальника полиции Нэшвилла Джона Дрейка, нападавшая раньше училась в этой школе, имела карту здания и тщательно готовилась к стрельбе. Также у нее был обнаружен манифест, содержание которого не разглашается.