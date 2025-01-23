В США увеличилось количество случаев рака среди женщин и молодежи: детали

Основные выводы

Согласно данным, статистика рака за период с 1991 по 2021 год представляет как положительные, так и тревожные изменения в показателях заболеваемости. Главный научный сотрудник ACS Уильям Дахут, подчеркивает, что рак остается основной причиной смерти среди людей до 85 лет.

В этом году ожидается более 2 миллионов новых диагнозов рака и 618 000 смертей, что эквивалентно потере двух средних городов в США.

Растущая заболеваемость среди женщин

Отчет показывает, что у женщин в возрасте до 65 лет вероятность диагностирования рака выше, чем у мужчин той же возрастной группы. Основные причины этого роста - рак молочной железы и рак щитовидной железы.

Старший научный директор ACS Ребекка Сигел, отметила, что рак щитовидной железы был самым быстрорастущим видом рака в рассматриваемый период, хотя в последние годы его заболеваемость стабилизировалась.

Наблюдается общий сдвиг в показателях заболеваемости раком среди различных возрастных групп. Хотя возраст старше 65 лет по-прежнему считается самым большим фактором риска, заболеваемость среди людей моложе 65 лет также растет, особенно среди тех, кто в возрасте от 50 до 64 лет.

Расовые и гендерные различия

Исследование также подчеркивает сохранение расовых и гендерных различий в показателях заболеваемости. Коренные американцы вдвое-втрое чаще болеют раком почек, печени, желудка и шейки матки. Чернокожие женщины реже диагностируются, но чаще умирают от рака груди и на 50% чаще - от рака шейки матки.

Несмотря на рост заболеваемости, отчет отмечает достижения в медицине, такие как раннее выявление и снижение курения, что способствовало снижению смертности от рака на 34% с 1991 года. Это позволило предотвратить более 4,5 миллионов случаев смерти от рака.

Ахмедин Джемаль, старший вице-президент ACS, подчеркивает важность борьбы с дискриминацией и неравенством в лечении онкологических заболеваний.

"Этот шаг жизненно важен для устранения сохраняющегося разрыва и приближения нас к искоренению рака в том виде, в котором мы его знаем", - подчеркнул он.